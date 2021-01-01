В Тюмени пройдет турнир по практической стрельбе action air

| Фото: ТРОО "Страйкбол Урала" | Фото: ТРОО "Страйкбол Урала"

Городской турнир по спортивной дисциплине action air пройдет в Тюмени 29 января. Инициатором мероприятия выступит региональная общественная организация "Страйкбол Урала".

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор организации и лидер программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев, action air - это стрельба из пневматического пистолета шарами в 6 мм, где за основу взяты правила Международной конфедерации практической стрельбы. С 2014 года практическая стрельба из пневматического пистолета приобрела официальный статус. Ее особенность в том, что эта спортивная дисциплина менее требовательна к физическим характеристикам спортсмена, а значит, участвовать в ней могут даже дети с 11 лет.

Шереметьев подчеркнул, что центр патриотического воспитания "Достойный Выбор" совместно с ТРОО "Страйкбол Урала" планируют развивать action air в регионе и открыть секции в нескольких районах Тюмени. "Мы закупили необходимое для занятий оборудование, хотим этим турниром привлечь внимание к такому виду спорта и изучить к нему интерес со стороны подростков и взрослых. Наша задача - сформировать спортивное сообщество и набрать опыт, чтобы в 2022 году уже подготовленные люди достойно представляли наш регион на мировом чемпионате", - отметил общественник.

Он отметил, что action air в том числе - хорошая допризывная подготовка молодежи.

Начало турнира - в 19 часов, пройдет он на полигоне клуба Ernandes military (ул. Николая Чаплина, 115А). Регистрация и вся подробная информация - в сообществе "Страйкбол Урала".

Дарья Казакова