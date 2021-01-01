Тюменских общественников научат пользоваться патентной базой

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

Специальный семинар "Что такое патент. Чем полезна патентная база для НКО и как ей пользоваться" проведут для тюменских общественников региональный Альянс социально ориентированных НКО совместно с областным отделением Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 8 февраля.

Участников мероприятия научат работе с открытыми патентными базами, патентным законодательством и способам применения решений, содержащихся в патентах, для решения социальных задач.

Напомним, что региональный Альянс СО НКО и тюменское отделение ВОИР заключили в 2020 год меморандум о взаимодействии в рамках реализации программы "Социальная технологическая инициатива", запущенной для активизации и популяризации процессов внедрения достижений научно-технического прогресса для решения общественно значимых проблем. Ключевыми направлениями деятельности "Социальной технологической инициативы" в 2021 году станут помощь в подготовке и реализации грантовых проектов в сфере социальных инноваций, продвижение инновационных решений и технологических продуктов участников программы, обеспечение представительства российских и международных стартапов на тюменском рынке и объединение изобретателей и инноваторов для защиты интеллектуальной собственности.

Основным спикером семинара выступит председатель Тюменского областного совета ВОИР, патентовед Михаил Брежнев. Начало - в 15 часов. Площадкой проведения станет пространство коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142). Вход свободный.