Детей, родителей и учителей в Тюменской области научат противостоять буллингу

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Научить противостоять буллингу в школах нужно не только детей и их родителей, но и учителей. Такое мнение выразил руководитель тюменского отделения Союза отцов, лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев.

Напомним, о том, что краснодарский социальный проект "Папы против травли" придет в Тюменскую область, стало известно в конце августа 2020 года. Система подготовки антибуллинговых тренеров и проведения тренингов против травли в школах России появилась благодаря инициативе краснодарского общественника Сергея Киселева и при поддержке федерального Союза отцов. По словам автора, проект направлен на повышение социального статуса отца в России, увеличение роли отца в семье и обществе, возвращение модели "отец – это безопасность", формирование системы практической конфликтологии в учебной и бытовой среде.⠀

Максим Шереметьев уже убедился в том, что такие тренинги необходимо проводить в тюменском регионе. После публикации в личных соцсетях о том, что он хочет привнести практику антибуллинговых мероприятий в Тюмень, общественник получил огромный отклик от родительского сообщества. Папы писали о том, что хотят не только оградить своих детей от последствий травли, но и сделать так, чтобы и у других детей в школе было все хорошо.

Идею обучения детей взаимодействию со сверстниками в таких ситуациях тюменцы решили развить и дополнить. "Понятно, что есть агрессор и жертва, но есть еще много людей, которые все это видят и ничего не делают. Мы считаем, что надо работать и с теми, кто в конфликте, и с теми, кто бездействует. Для нас важно донести, что надо что-то делать. Если идет травля, а ты в ней не участвуешь, но и не помогаешь объекту насмешек - это неправильно, ведь завтра на этом же месте можешь оказаться ты сам", - считает Максим Шереметьев. Запланирована работа и с родителями, чтобы научить их видеть, где кончается травля и начинается преступление.

В связи с ограничениями пока идет подготовка проекта в виртуальной среде: разрабатывается проект информационной кампании, создаются сценарии видеороликов. В планах тюменцев - для запуска инициативы пригласить в город создателя "Пап против травли" Сергея Киселева.

Чтобы подростки уяснили информацию, их важно заинтересовать, поэтому команда активистов будет применять различные формы взаимодействия, в том числе игровую механику. У "Достойного выбора" - серьезный опыт в интерактивных проектах в общественном секторе, так что в "Папах против травли" будут использовать новые технологии и применять методики, интересные ребятам.

Максим Шереметьев напомнил и о такой актуальной проблеме, как буллинг детей со стороны педагогов. Нелюбимчики в классе становятся объектами травли не всегда осознанной, возможно, в этом замешано и профессиональное выгорание учителей. В любом случае важно разобраться и в этой теме, научить сотрудников школ не только справляться с бедой, когда она уже пришла, но и грамотно профилактировать конфликты в классах. Общественник приглашает к сотрудничеству педагогов и психологов с профильным образованием, так как для разработки этого блога однозначно важен взгляд профессионалов.

У "Пап против травли" уже есть поддержка со стороны нескольких тюменских школ и центра "Семья" - все они выразили предварительное согласие о сотрудничестве, когда это позволит эпидемиологическая ситуация. После того, как программа будет отработана в областной столице, антибуллинговые мероприятия хотят продвигать в муниципалитеты, потому что травля - это проблема повсеместная, отметил Шереметьев.

"Главное, что жители поддерживают проект, видят, что надо что-то менять. Основная задача Союза отцов, да и всех общественников - поднять социальную активность граждан. Мы всю работу за них не сделаем, я не могу объехать все школы и поговорить со всеми детьми, но папы могут встать с диванов и сделать так, чтоб хотя бы в классе их ребенка было все хорошо", - уверен Максим Шереметьев.

Дарья Казакова