Начался прием заявок на VIII Международный кинофестиваль "Ноль плюс"

| Фото: https://vk.com/zeroplusfest | Фото: https://vk.com/zeroplusfest

Стартовал прием заявок на VIII Международный кинофестиваль "Ноль плюс". Организаторы ждут авторов и целые студии, которые сняли картины для детей, подростков, молодежи и семейного просмотра.

В конкурсной программе предусмотрено четыре направления: это международные конкурсы полнометражного игрового кино, короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного кино, а также документального, научно-популярного и просветительского кино.

Заявки от талантливых кинематографистов, создающих позитивный контент, принимаются до 20 апреля 2021 года по ссылке, а также на платформах Filmfreeway, Festhome, Clickforfestivals. С положением фестиваля можно ознакомиться здесь.

Кинофестиваль "Ноль плюс" пройдет с 26 сентября по 3 октября 2021 года, причем как в очном формате в Тюмени и других городах, так и в онлайн-режиме на платформе онлайн-кинотеатра zeroplus.tv.