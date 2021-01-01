Тюменцев просят помочь постояльцам "Богадельни" продуктами и бытовой химией

| Фото: https://vk.com/bogadelnya72 | Фото: https://vk.com/bogadelnya72

Поддержать постояльцев дома милосердия "Богадельня" просят неравнодушных тюменцев.

Как сообщают сотрудники организации, для работы медицинской части и благотворительной столовой для бездомных и малоимущих людей нужен стиральный порошок-автомат, чай черный в пакетиках и россыпью, молоко, сметана и творог. Привезти все можно по адресу: Тюмень, ул. Чекистов, 31а, корпус 3.

Желающих помочь просят связаться с руководителем "Богадельни" Галиной Паршуткиной по телефону: 8-909-737-50-50. Об актуальных нуждах и других способах поддержки дома милосердия можно узнать на их сайте.

Дарья Казакова