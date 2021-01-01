  • 13 января 202113.01.2021среда
  • USD74,2663
    EUR90,3227
  • В Тюмени -26..-28 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев просят помочь постояльцам "Богадельни" продуктами и бытовой химией

Общество, 09:48 13 января 2021

https://vk.com/bogadelnya72 | Фото: https://vk.com/bogadelnya72

Поддержать постояльцев дома милосердия "Богадельня" просят неравнодушных тюменцев.

Как сообщают сотрудники организации, для работы медицинской части и благотворительной столовой для бездомных и малоимущих людей нужен стиральный порошок-автомат, чай черный в пакетиках и россыпью, молоко, сметана и творог. Привезти все можно по адресу: Тюмень, ул. Чекистов, 31а, корпус 3.

Желающих помочь просят связаться с руководителем "Богадельни" Галиной Паршуткиной по телефону: 8-909-737-50-50. Об актуальных нуждах и других способах поддержки дома милосердия можно узнать на их сайте.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные , благотворительность , богадельня , добровольчество

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:36 13.01.2021Занятия у тюменских учеников 1-9 классов второй смены отменены
10:11 13.01.2021В Ишиме начался второй этап вакцинации от COVID-19
09:48 13.01.2021Тюменцев просят помочь постояльцам "Богадельни" продуктами и бытовой химией
09:37 13.01.2021О приеме в ТюмГУ расскажут на онлайн-консультациях