Волонтеры организации "Тепло души детям" подвели итоги работы

| Фото: Межрегиональная общественная организация "Тепло души детям" | Фото: Межрегиональная общественная организация "Тепло души детям"

Итоги работы в 2020 году подвели волонтеры межрегиональной общественной организации "Тепло души детям". Среди тем, которыми занимаются неравнодушные жители региона из этого сообщества, - социализация детей, оставшихся без попечения родителей, материальная помощь воспитанникам детских домов и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, организация развлекательных и культурных мероприятий в детских домах, общение с детьми, попавшими в дом инвалидов, правовые и организационные консультации для потенциальных усыновителей по особенностям ребят из детского дома. Они также создают ролики о детях для их устройства в семью и проводят работу с родственниками несовершеннолетних из детского дома.

По словам представителей общественной организации, на протяжении всего 2020 года активно работал склад для помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Таких семей, к сожалению, становится все больше, но неравнодушные люди привозили вещи и продукты практически ежедневно. Благополучателями стали более 250 семей.

За год проведено 33 акции по сбору адресной помощи семьям, и все они завершились успешно - нуждающиеся получили все необходимое. Тюменская НКО расширила географию: открыла отделения в Кургане и Екатеринбурге, став межрегиональной организацией. В условиях ограничений с соблюдением требований Роспотребнадзора и с помощью видеосвязи продолжали проходить мастер-классы, где ребята развивали мелкую и крупную моторику, а также творческие способности.

Один из проектов сообщества, "Краски добра", в 2020 году получил поддержку из местного бюджета. Благодаря этому дети и волонтеры учились творить в технике правополушарного рисования, за 41 мастер-класс был создан календарь на 2021 год с лучшими рисунками участников. Тысяча жителей и гостей Тюмени получили этот календарь в подарок, а выставки работ проходили в ТЦ "Остров" и одной из городских больниц.

Один из успешнейших федеральных проектов - SkillCity, направленный на знакомство детей с современными профессиями был реализован в Тюменской области при представительстве и координации "Тепла души детям". Было проведено шесть занятий. Помимо этого, традиционно добровольцы-мастера парикмахерского искусства дважды за год приезжали к ребятам из дома социальной реабилитации детей и семей в Борках.

Перед началом учебного года волонтеры сформировали и выдали 73 комплекта канцелярских принадлежностей школьникам из малоимущих семей в рамках акции "Собери ребенка в школу". Продолжила работу и керамическая мастерская "Тепло души", которая регулярно проводила мастер-классы. Волонтеры на занятиях учатся и лепят керамические изделия для благотворительных ярмарок. Вырученные средства идут на оплату коммунальных услуг помещения "Тепла души детям" и на оказание помощи ребятам из малоимущих семей.

В 2020 году НКО запустила новый проект "Добрый Морфей", с помощью которого планировалась реализация постельного белья, сшитого в доме инвалидов. Проект, по мнению общественников, не получил должного внимания и отклика, но они продолжат работать в этом направлении.

Также "Тепло души детям" поддержало материально проект "День именинника", в котором серебряные волонтеры раз в месяц поздравляют воспитанников детского учреждения с их праздниками, привозят им небольшие подарки и домашние пироги. В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации и ограничений таких выездов было четыре. Проведено пять праздников для детей, а на средства, собранные во время благотворительного ужина "Без пафоса", удалось приобрести и установить в Борковском доме социальной реабилитации скамейки и качели. Кроме того, благодаря добровольным пожертвованиям в детских учреждениях появились футбольные ворота для спортзала, надувные бассейны, лекарства, наушники и колонки.

В декабре в рамках акции "Стань волшебником" волонтеры собрали и передали детям из семей в трудной жизненной ситуации 300 новогодних подарков. Главным итогом 2020 года представители общественной организации считают тот факт, что несмотря на сложную ситуацию, тюменцы все равно готовы делиться теплом с теми, кому это необходимо.

Дарья Казакова