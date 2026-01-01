В России появился общедоступный реестр алиментщиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На портале госуслуг появился реестр злостных неплательщиков алиментов, который позволит узнать, есть ли у человека долги по алиментам на содержание детей или родителей, в каком регионе и на какую сумму.

В реестр попадают только злостные должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами, сообщает Минцифры России.

Для проверки необходимо знать имя, фамилию и отчество потенциального должника, и дату его рождения.

Сервис доступен всем пользователям госуслуг — авторизация на портале и данные документов не требуются. "Сервис поможет оценить финансовую добросовестность человека, например при заключении сделок, и может стимулировать должников на погашение задолженности", - отмечено в сообщении.