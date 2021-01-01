"Антей" поможет тюменцам восстановить здоровье после COVID-19

| Фото: Тюменский атлетический клуб "Антей" ВКонтакте | Фото: Тюменский атлетический клуб "Антей" ВКонтакте

Бесплатно восстановить здоровье после коронавируса могут тюменцы в атлетическом клубе "Антей". С 10 января здесь запустили занятия по специально разработанной методике, включающие в себя дыхательные и силовые упражнения, гимнастику по Стрельниковой и растяжку.

Проект поддержал департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Организаторы напоминают, что последствия COVID-19 могут быть самыми разными. Даже переболевшим в легкой форме требуется реабилитация, а людям, которые страдают хроническими заболеваниями, необходим специальный комплекс восстановительных мер. На то, чтобы прийти в норму, в зависимости от тяжести заболевания необходимо от нескольких месяцев до года.

На этапе восстановления необходимо обратить внимание на такие показатели, как жизненная емкость легких, сатурация, возобновление толерантности к нагрузкам и гипоксии, стабилизация психоэмоционального состояния, профилактика повторной инфекции, тромбов и эмболии, фиброзных процессов в легких.

"Страшнее даже не переболеть коронавирусной инфекцией, а столкнуться с ее последствиями. Многие люди восстановились полностью только благодаря адекватной физической нагрузке. Поэтому мы можем и должны помогать другим. Хочется подчеркнуть, что проект "Стоп COVID-19" - это не реабилитация и не ЛФК. Мы не медицинское учреждение. Это программа мероприятий, которая помогает вернуться к нормальной жизни, восстановить привычную физическую активность", - отметила исполнительный директор атлетического клуба "Антей" Ольга Гаврилова.

Занятия будут проходить три раза в неделю в мини-группах в составе не более пяти человек под руководством квалифицированных инструкторов с соблюдением всех рекомендаций и требований Роспотребнадзора. Записаться можно при наличии документа, удостоверяющего личность, и выписки из медицинского учреждения о перенесенном заболевании COVID-19. Все вопросы по телефону: 67-20-19.

Дарья Казакова