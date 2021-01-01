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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы с ОВЗ могут узнать о мерах поддержки на горячей линии

Общество, 14:41 10 января 2021

Фото: ДТиС Пионер

Многоканальная горячая линия по вопросам реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА) работает в Тюменской области, сообщает региональный департамент социального развития.

Позвонив на многоканальный номер 8 (3452) 670-770 граждане могут получить консультацию о том, где и как пройти реабилитацию, а также любую информацию о социальном обслуживании инвалидов и детей-инвалидов. Звонки принимаются в будние дни с 8 до 12 часов и с 13 до 16 часов.

Кроме того, в 2020 году департамент социального развития Тюменской области совместно с партнерами приступил к созданию Единого информационно - просветительского портала для людей с инвалидностью и членов их семей.

Кроме того, портал будет содержать интерактивно-развлекательные и тематические разделы, новости, календарь событий и многое другое. Окончательный запуск портала пройдет в 2021 году.

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