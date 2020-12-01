Проект "Путевка в жизнь" расширит географию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Социальный проект "Путевка в жизнь", в рамках которого дети и подростки могут бесплатно заниматься спортом и творчеством, будет реализован не только в Тюмени, но и других муниципалитетах региона в 2021 году.

"Активные участники проекта предложили создать фонд и продвигаться по региону. Приходят заявки из муниципальных образований. Много заинтересованных в Тюменском районе, Тобольске. Мы с командой и волонтерами можем организовать в любом населенном пункте секцию либо интеллектуальный кружок. Мы планируем наладить работу в регионе, наш опыт показал результативность, соответственно, надо им делиться", – поделился основатель "Путевки в жизнь" Олег Мисько.

Проект зародился в Тюмени осенью 2019 года. В "Путевку в жизнь" готовы принять детей из многодетных, малообеспеченных и малоимущих семей, из семей с одним родителем, сирот. Проект начал работу с тюменским "Центром ММА", но в впоследствии к нему присоединились другие спортивные секции, творческие и интеллектуальные кружки. "Вера в людей не иссякает. Я благодарен им за то, что они отозвались и предоставили бесплатные места детям-участникам проекта. Число партнеров постоянно растет. Мы устраиваем все больше ребят. Наш девиз – предоставление равных стартовых возможностей для детей из разных социальных слоев", – рассказал Мисько.

За время работы проекта в различных мероприятиях приняли участие более 700 детей.

Помимо спортивных и творческих объединений в проекте принимают участие и волонтеры. Они помогают обрабатывать анкеты, устраивают детей в секции. Также добровольцы обзванивают детей из особой группы внимания, находящихся в трудной жизненной ситуации, чтобы привлечь их к занятиям спортом.

"Задача волонтеров – вовлечь ребенка вместе с родителями в какую-либо секцию. Главное, чтобы ребята систематически посещали занятия. Важно, чтобы наше общество было здоровым, а дети смогли реализоваться в будущем", – заключил Олег Мисько.

Итоговое мероприятие проекта состоялось в мультицентре "Контора пароходства" 30 декабря: состоялся небольшой концерт от участников проекта, были вручены благодарственные письма.

Инна Пахомова