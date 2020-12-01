В январе ребят из муниципалитетов Тюменской области ждут на онлайн-интенсиве по лучному бою

| Фото: Федерация лучного боя ВКонтакте | Фото: Федерация лучного боя ВКонтакте

Онлайн-интенсив по лучным боям для подростков запустят в регионе в январе. Об этом рассказал директор Федерации лучного боя Тюменской области Герман Приб.

К участию приглашают ребят от 12 до 17 лет, проживающих в муниципальных районах. Онлайн-интенсив будет включать в себя обучающие видеоролики, в которых расскажут о правилах игры "арчери таг", технике безопасности, о спортивном оборудовании, которое применяется во время игры, а также о физической подготовке, которую должен иметь каждый участник турнира. Также организаторы запустят серию челленджей на физическую активность и сплочение участников с обязательным выполнением домашних заданий.

Лидеры спортивных сообществ с помощью прямых эфиров поделятся с подростками личным опытом, поделятся информацией о том, как заниматься спортом во время пандемии, о физической подготовке, об основах тактики и так далее. За участие в челленджах и выполнение домашних заданий, активность во время прямых эфиров будет формироваться рейтинг баллов.

Победителями интенсива станут участники, набравшие самое большое количество баллов, которые получат гарантированное право сразиться за звание самого ловкого и меткого в турнире по лучным боям. Также, самым активным участникам интенсива вручат памятные призы. После снятия ограничений организаторы посетят не менее девяти муниципалитетов, чтобы провести в них реальные турниры.

Стать участником можно по предварительной регистрации. Записывать ребят также могут и родители. Количество мест ограничено, подробная информация и даты проведения интенсива будут размещены в сообществе. Представителей учебных заведений, заинтересованных в сотрудничестве, просят обращаться напрямую к директору Федерации лучного боя.

Дарья Казакова