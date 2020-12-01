"сНежные коты" пришли в Тюмень делать добро

| Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой»

Интернет-фестиваль доброты "сНежные коты" проходит в Тюмени онлайн 21-30 декабря. Его организовал ресурсный центр для общественников и НКО отдела реализации программ в сфере молодежной политики тюменского центра "Дзержинец".

Тюменцы могут совершить любое доброе дело с 21 по 30 декабря и рассказать об этом на странице фестиваля ВКонтакте. Здесь также будут публиковаться произведения поэтов и писателей, в том числе тюменских, выступления музыкантов и мастер-классы, информация о том, кому и как сейчас можно помочь. Участников фестиваля доброты ждут игры и розыгрыши призов.

23 декабря в рамках события с 12 до 20 часов будет работать пункт сбора корма, медикаментов для животных из приюта ''Лучший друг'' по адресу ул. Механическая 31/1 (молодежное пространство Город молодых центра "Дзержинец").

Подробнее о фестивале, о том, как стать его участником или партнером, здесь.

Самых активных ожидают подарки.