  • 23 декабря 202023.12.2020среда
  • USD75,3498
    EUR92,0699
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

"сНежные коты" пришли в Тюмень делать добро

Общество, 09:07 23 декабря 2020

из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой» | Фото: из группы «Приют "Мурка и Васька" им. И.В. Карповой»

Интернет-фестиваль доброты "сНежные коты" проходит в Тюмени онлайн 21-30 декабря. Его организовал ресурсный центр для общественников и НКО отдела реализации программ в сфере молодежной политики тюменского центра "Дзержинец".

Тюменцы могут совершить любое доброе дело с 21 по 30 декабря и рассказать об этом на странице фестиваля ВКонтакте. Здесь также будут публиковаться произведения поэтов и писателей, в том числе тюменских, выступления музыкантов и мастер-классы, информация о том, кому и как сейчас можно помочь. Участников фестиваля доброты ждут игры и розыгрыши призов.

23 декабря в рамках события с 12 до 20 часов будет работать пункт сбора корма, медикаментов для животных из приюта ''Лучший друг'' по адресу ул. Механическая 31/1 (молодежное пространство Город молодых центра "Дзержинец").

Подробнее о фестивале, о том, как стать его участником или партнером, здесь.

Самых активных ожидают подарки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благотворительность , доброта

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 23.12.2020Более 800 школьников региона стали участниками проекта "368-я дивизия"
10:13 23.12.2020Перинатальный центр в Тобольске и региональный сосудистый центр дооснастят в 2021 году
09:29 23.12.2020В Заводоуковске собрали подарки для детей с ОВЗ
09:18 23.12.2020Как встретить Новый год без вреда для здоровья: советы специалистов