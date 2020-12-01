Тюменские волонтеры-медики участвовали в экстремальном конкурсе

| Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте | Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте

Семеро студентов Тюменского медицинского университета участвовали в конкурсе профессионального мастерства "Организация и оказание первой помощи при ЧС и ДТП". Активисты регионального отделения движения "Волонтеры-медики" демонстрировали свои умения по оказанию первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях, сообщает Тюменский ГМУ.

Участники прошли четыре станции с экстремальным сценарием. Спасали подавившегося человека, извлекали инородный предмет из дыхательных путей. Провели сердечно-легочную реанимацию, останавливали кровь и накладывали шину. Помогали пострадавшему с рваной раной ноги и тушили условный пожар.

| Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте | Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте

Ранее все студенты-медики прошли специальную подготовку и получили сертификаты о готовности оказывать помощь.

"С 2016 года волонтеры-медики Тюменского ГМУ несут в массы правила оказания первой помощи людям. В экстремальных ситуациях люди могут войти в психологический ступор, и в первые секунды, когда нужно оказать помощь пострадавшему, этого сделать не смогут. На занятиях мы говорим: "Ребята, от вас будут зависеть жизни пострадавших. Если будете готовы – вы спасете", - сказал декан педиатрического факультета, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского ГМУ Сергей Сахаров

| Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте | Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте

Участница конкурса студентка 3-го курса Тюменского ГМУ, волонтер-медик София Шмидт рассказала, что в экстренных ситуациях главное - сконцентрироваться на проблеме и не реагировать на паникующих окружающих людей.

"Мне пришлось оказывать помощь человеку, который был без сознания, но с дыханием, нужно было переместить его в устойчивое боковое положение, - рассказала София. – У второго пострадавшего я остановила артериальное кровотечение, было много очевидцев, я попросила их вызвать скорую помощь, она приехала через пять-восемь минут".

| Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте | Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте

Зрелищный конкурс прошел в рамках проекта "Школа по подготовке волонтеров к реагированию в чрезвычайных ситуациях". По словам руководителя Николая Петренко, участники смогли оценить, насколько они психологически готовы работать в экстремальной обстановке, и в будущем смогут по отработанной схеме оказать первую помощь.

Начальник караула 14 ПСЧ 32 ПСО Главного управления МЧС России по Тюменской области, лейтенант внутренней службы Сергей Денисов высоко оценил подготовку студентов.

"Оценивается собранность, правильность действий, здесь главное – не растеряться - пояснил он. - В рамках задания нужно еще потушить противень. Не каждый умеет пользовать огнетушителем, хотя эти навыки нужны каждому человеку. Студенты собраны, не растеряны, знают, как действовать и как поступать с очевидцами, которые отвлекают".

| Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте | Фото: Тюменский ГМУ ВКонтакте

Конкурс был организован силами Тюменского ГМУ, ТРО ВОД "Волонтеры-Медики", Станцией скорой медицинской помощи, АНО "Центр семейных и молодежных инициатив "База героев", главным управлением МЧС по Тюменской области, Всероссийским добровольным пожарным обществом в рамках проекта "Школа по подготовке волонтеров к реагированию в чрезвычайных ситуациях".