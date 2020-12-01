В Тюмени общественники и техразработчики обсудили создание совместных проектов

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Более 30 экспертов в области высоких технологий, представителей общественного сектора, учёных, инноваторов и изобретателей из Тюмени и других регионов России участвовали в круглом столе "Коллаборация и социальное партнёрство в цифровых преобразованиях общества", сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Модераторами выступили представители научного и социального сектора региона̶ руководитель проекта "Создание регионального инновационного кластера в сфере компетенций SMART-City, IoT/IioT и BigData" профессор Олег Данилов и председатель Альянса СО НКО Тюменской области, координатор программы "Социальная технологическая инициатива" Михаил Мельцер.

Напомним, проект "Социальная технологическая инициатива" стартовал в сентябре, он подразумевает привлечение некоммерческих организаций как агрегаторов социального запроса на новые технологии, популяризаторов и лоббистов научно-технических разработок. В октябре инициативная группа нового проекта приняла решение о подготовке к юридической регистрации нового движения в формате союза, а также запуске стартовых пилотных проектов: конкурса "#НеМагия", ток-шоу "Прогрессоры" и социальной игры "Я из будущего".

Как отметил во вступительном слове профессор Олег Данилов, для гармоничного развития технологической отрасли необходимы консолидированные усилия всех участников, кто задействован в этом процессе, в том числе разработчиков, бизнеса, населения, органов власти и общественных организаций. Именно высокомобильные представители общественного сектора могут стать отличными "продвиженцами" высокотехнологичных продуктов.

Участники круглого стола изучили запрос представителей общественности на разработку и внедрение новых технологий в деятельность некоммерческого сектора региона для решения конкретных социальных задач и проблем. Директор АНО "Вдохновение" Тимур Нигматуллин высказал необходимость адаптации современных разработок (например, таких как проект "Умный дом") для повышения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан. Президент АНО "Легион" Павел Крутько предложил активнее применять в образовательной и социальной сфере технологии виртуальной и дополненной реальности. О необходимости применения новых технологий для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций рассказал руководитель Тюменского регионального отделения "Всероссийского студенческого корпуса спасателей" Максим Бойко. Колоссальную роль развития биотехнологий в увеличении продолжительности и уровня качества жизни и здоровья граждан выделил Михаил Мельцер.

Далее собравшиеся обсудили точки роста для эффективного и взаимовыгодного взаимодействия между заинтересованными общественными объединениями и сообществами инноваторов, изобретателей и разработчиков. Не обошли вниманием проблему организации просветительской деятельности в сфере информирования населения о новых технологиях, в том числе с использованием СМИ и соцсетей.

Завершился круглый стол принятием итоговой резолюции, в которой все участники обсуждения, как со стороны научного сообщества, так и со стороны общественных объединений, а также органов власти, констатировали существование огромного запроса на внедрение новых технологий и разработок в процесс решения социальных проблем и реализации социальных проектов.