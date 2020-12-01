Участники "Том Сойер фест" продолжат реставрацию дома в Ембаево

| Фото: из сообщества "Том Сойер фест – Россия" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Том Сойер фест – Россия" во ВКонтакте (архив)

Участники фестиваля восстановления исторической среды города "Том Сойер фест" продолжат работать в с. Ембаево в 2021 году.

Об этом на церемонии закрытия фестиваля 2020 года в мультицентре "Контора пароходства" рассказал координатор проекта по восстановлению исторической среды "Том Сойер фест" в Тюмени Владимир Скалдин.

Основной упор добровольцы сделают на дом XIX века на ул. Советская в с. Ембаево. В Тюмени, по их словам, выберут здание для восстановления полегче. В каменном доме в с. Ембаево тюменские волонтеры работали по выходным, им помогали местные жители. В настоящее время очищен от мусора цокольный этаж. На его территории были обнаружены дореволюционные монеты, утюг и кукла послевоенного периода.

Напомним, в Тюмени команда волонтеров в 2020 году придавала новый облик старинному дому №12 на ул. Свободы. Работы велись каждый день. "Наш третий объект за все время проведения фестиваля "Том Сойер фест" в Тюмени готов на 99 процентов. Изначально мы думали, что этот дом будет самым легким, но этот проект оказался сложным. На объекте мы выполнили ряд работ, которые не делали никогда ранее, например, поставили новые ворота", – говорит Владимир Скалдин.

В преображении старинного дома помогали студенты и преподаватели лесотехнического техникума. Они, по словам координатора фестиваля в Тюмени, помогли сделать вещи, которые оказались не под силу добровольцам из "Том Сойер фест". Отметим, коллектив волонтеров на 95% состоит из девушек. Так, студенты вручную выпиливали резные элементы для наличников.

Позже нашлись рабочие, которые помогли обновить крышу дома, но не было достаточной суммы. За сутки добровольцам удалось собрать через группу "Том Сойер фест – Россия" около 60 тыс. рублей. Деньги полностью ушла на новые обрешетку, стропила. "Сейчас дом в безопасности, он защищен от осадков", – подчеркнул Владимир Скалдин.

Инна Пахомова