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Волонтеров Тобольского района наградили памятными медалями президента

Общество, 17:43 21 декабря 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Четыре волонтера из Тобольского района получили памятные медали президента России, сообщает администрация муниципалитета.

Добровольцев наградили за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции #Мывместе. Волонтеры с первого дня пандемии оказывают помощь пожилым и маломобильным землякам. Они доставляют продукты питания, лекарства и помогают медикам добраться до больных.

Награды от имени президента России глава района Леонид Митрюшкин вручил директору Байкаловского СДК Юрию Зевакину, учителю байкаловской школы Ларисе Третьяк, старшему специалисту районного центра творчества Евгении Тунгулиной и социальному работнику Прииртышского сельского поселения Оксане Гаманюк.

Глава муниципалитета Леонид Митрюшкин отметил, что во время пандемии добровольцев в районе стало намного больше.

"Сейчас у нас 182 волонтера. Они помогают не за медали и грамоты, не за громкие слова. Это скромные, добрые и отзывчивые люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Их волонтерский опыт – это пример для юного поколения района", - подчеркнул Леонид Митрюшкин.

В Тобольском районе развивается и детское волонтерское движение, в нем состоит 371 человек. Школьники участвуют профилактических акциях, пропагандируют здоровый образ жизни, помогают в организации патриотических мероприятий.

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# волонтеры , Тобольский район

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