Совет отцов Тюменской области призвал родителей установить пожарные извещатели

| Фото: Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области | Фото: Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

О необходимости наличия в доме пожарных датчиков-извещателей и огнетушителей напомнили тюменцам в Совете отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области.

Руководитель совета Александр Чехонин отметил, что зима - крайне опасный сезон в аспекте бытовых возгораний и пожаров, особенно в частных домах. В большинстве случаев, в жилье отсутствуют элементарные, но очень важные средства защиты от бедствий, связанных с огнем.

"Дорогие мамы и папы! Эти устройства стоят недорого и с большой долей вероятности когда-нибудь смогут спасти жизнь вам и вашим детям", - обратился он к жителям региона.

Совет Отцов при УПР в Тюменской области призывает всех приобрести огнетушители и пожарные датчики-извещатели, установить их и выкладывать просветительские и мотивирующие посты в своих аккаунтах, актуализируя тематику бытовой безопасности.

"Поверьте, подобные материалы будут очень полезным для ваших коллег, друзей и просто подписчиков! Будьте здоровы, будьте в безопасности, берегите деток!", - призвали неравнодушные отцы земляков.

Дарья Казакова