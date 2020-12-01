В Тобольске стартовал проект "Лыжи мечты"

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Проект "Лыжи мечты" для детей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в Тобольске, сообщает городская дума.

Проект реализуется в качестве альтернативного вида реабилитации для детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями слуха и зрения. Специально подготовленные инструкторы обучают детей горнолыжному спорту, что способствует социализации и общефизическому укреплению здоровья юных лыжников.

Идейный вдохновитель проекта, руководитель спортклуба "Йети" Светлана Чипизубова второй год выигрывает президентский грант на реализацию проекта. В этом году поддержку также оказали городские депутаты Андрей Ходосевич, Сергей Вакарин, Елена Бельская и Светлана Зайцева.

Сергей Вакарин поблагодарил за праздник волонтеров спортивного клуба "Йети", которые продолжают дело по развитию горнолыжного спорта в Тобольске в память об основателе клуба Алексее Козлове. Депутат отдельно отметил вклад инструкторов и вручил им памятные подарки.

После приветственных слов и церемонии награждения партнеров зрители увидели показательные выступления членов клуба "Йети" и прокат по склону детей с овз.