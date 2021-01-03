Медиаэкспедиция "Сибирские закаты" стартует с Ялуторовска

| Фото: Visit Tyumen ВКонтакте | Фото: Visit Tyumen ВКонтакте

С Ялуторовска в январе начнут серию медиа-экспедиций по Тюменской области общественники, намеренные сделать региональный туризм популярнее.

Напомним, что проект "Сибирские закаты" получил грант в 373 тыс. рублей на всероссийском образовательном форуме "Территория инициативной молодежи "Бирюса" в Красноярском крае. По итогам экспедиций будут созданы видео о самых интересных и уникальных местах региона, которые можно посетить всей семьей.

Как пояснил руководитель центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко, воплощать идею в жизнь вместе с ним будут представители центра патриотического воспитания "Достойный выбор" и тюменского отделения Союза отцов.

Участники экспедиций объедут 20 муниципальных районов Тюменской области и с помощью видеороликов покажут удивительные места и интересных людей, живущих в них. Рассказывать обо всем, что увидят общественники, будут ведущие. Контент опубликуют на сайте сибирскиезакаты.рф, на Youtube-канале и в сообществе центра "База героев".

По словам лидера программы "Достойный выбор" Максима Шереметьева, задача медиаконтента "Сибирских закатов" - рассказать про интересные места в Тюменской области и людей, которые там живут. Зрители роликов смогут узнать, куда съездить, с кем познакомиться и пообщаться, чтобы отлично и недорого провести отпуск или выходные.

"Мы понимаем, что ситуация сложная из-за пандемии и у людей денег стало меньше, поэтому внутренний туризм - в фаворе. Первым в поездке будет Ялуторовск, расскажем про него, про острог и музей декабристов, про другие достопримечательности, о которых знают гораздо меньше. Несмотря на близкое расположение к Тюмени, я думаю, многие еще ни разу не бывали в Ялуторовске, а новогодние выходные - отличная возможность съездить и посмотреть, что расположено под боком", - пояснил Шереметьев.

Дарья Казакова