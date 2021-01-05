Лидер тюменского Cовета отцов - о том, как обезопасить ребенка дома

| Фото: Совет Отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области | Фото: Совет Отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области

Не полагаться на сознательность ребенка и устанавливать максимально качественные блокирующие устройства на окна призвал родителей председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидат педагогических наук Александр Чехонин.

По его словам, тросовый блокиратор поможет закрыть проблему с риском выпадения детей из окон раз и навсегда. Даже если в семье все дети уже выросли, никто не исключает ситуаций с гостями, которые придут с маленькими детьми, или с людьми преклонного возраста, которые тоже выпадают из окон.

Выкручивать из окон ручки, чтобы не дать возможности открыть их, - не выход. Оставлять детей без свежего воздуха это не решение проблемы, окна должны открываться в режим проветривания, и тросовый блокиратор как раз позволяет это делать без риска для жизни членов семьи.

Александр Чехонин посоветовал привлекать детей к процессу установки блокиратора, если они уже находятся в более-менее сознательном возрасте, начиная с 1-2 класса. Когда родитель в процессе монтажа объяснит и наглядно покажет, для чего все делается, а может даже и попросит ребенка помочь с распространением информации о важности создания безопасной среды в доме, - он поставит его в позицию взрослого и ответственного человека, таким образом повысив шансы, что ребенок проникнется тематикой. Простое запрещение и убеждение вряд ли достигнет такого эффекта, считает педагог.

Представляющими опасность для всей семьи и особенно несовершеннолетних частями дома председатель Совета отцов назвал электропроводку вне зависимости от возраста жилфонда, газовое оборудование и нагревательные элементы, печное отопление, лекарства и бытовую химии, колющие и режущие предметы, а также все, что может вызвать асфиксию, в том чисое, игрушки, не соответствующие возрастному уровню.

Нужно всегда осознавать, какое количество нагрузки можно давать на электрический кабель или контур, проверять исправность газового оборудования и печей, размещать ножи и ножницы, лекарства и бытовую химию таким образом, чтоб маленький ребенок точно до них не добрался. Александр Чехонин призвал отцов Тюменской области включаться в обеспечение пожарной безопасности своих домов и домов знакомых, особенно неполных семей, где женщина растит детей без мужа. Обязательно в каждом доме должен быть огнетушитель, в идеале - с датчиком-дымоизвещателем.

Ребенка в несознательном возрасте оставлять одного дома даже ненадолго нельзя ни при каких обстоятельствах, подчеркнул педагог.

Дарья Казакова