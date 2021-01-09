Тюменский Совет ветеранов определит звезду Ютуба

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Талантливых людей любого возраста ждут на конкурсе, объявленном Тюменским областным советом ветеранов.

До 10 января включительно нужно снять видео со стихотворением или новогодней песней в горизонтальном формате и отправить его на почту: sovetveteranov72@yandex.ru. Все работы будут опубликованы на Ютуб-канале организации и на сайте.

С 11 по 31 января на обеих площадках пройдет голосование. 1 февраля в прямом эфире в Инстаграм и на Ютуб организаторы подведут итоги конкурса. Лучшие пять работ отметят полезными подарками и сертификатами.

Требования к видео: не более трех минут, формат mp4, горизонтальное (16:9), хорошего качества. Возраст участников - от 5 до 95 лет. Тема стихотворений или песен - Новый год.

Дарья Казакова