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Тюменский Совет ветеранов определит звезду Ютуба

Общество, 11:06 09 января 2021

Google | Фото: Google

Талантливых людей любого возраста ждут на конкурсе, объявленном Тюменским областным советом ветеранов.

До 10 января включительно нужно снять видео со стихотворением или новогодней песней в горизонтальном формате и отправить его на почту: sovetveteranov72@yandex.ru. Все работы будут опубликованы на Ютуб-канале организации и на сайте.

С 11 по 31 января на обеих площадках пройдет голосование. 1 февраля в прямом эфире в Инстаграм и на Ютуб организаторы подведут итоги конкурса. Лучшие пять работ отметят полезными подарками и сертификатами.

Требования к видео: не более трех минут, формат mp4, горизонтальное (16:9), хорошего качества. Возраст участников - от 5 до 95 лет. Тема стихотворений или песен - Новый год.

Дарья Казакова

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# YouTube , видео , Новый год , Совет ветеранов

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