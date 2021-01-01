Тюменских подростков ждет онлайн-интенсив по лучному бою

| Фото: Федерация лучного боя | Фото: Федерация лучного боя

Регистрация на интенсив для подростков в возрасте от 12 до 17 лет по спортивной дисциплине "Лучные бои" продолжается в Тюмени. Интенсив пройдет с 18 января по 1 февраля в режиме онлайн, сообщают организаторы.

Курс включает обучающие видео о правилах игры, технике безопасности, спортивном оборудовании, а также физической подготовке, которую должен иметь участник турнира.

Также предусмотрена серия челленджей, направленных на физическую активность и сплочение участников с обязательным выполнением домашних заданий. По их итогам будет сформирован рейтинг.

Победителями интенсива станут участники, набравшие наибольшее количество баллов. Они получат гарантированное право сразиться за звание самого ловкого и меткого в турнире по лучным боям. Также самым активным участникам будут вручены брендированные футболки.

Стать участником интенсива можно по предварительной регистрации по ссылке. Регистрировать участников могут и родители.