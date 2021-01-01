В Тюменской области открыта служба бесплатного проката средств реабилитации

| Фото: www.voi-72.ru | Фото: www.voi-72.ru

Служба проката технических средств реабилитации (ТСР) открылась при Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Организация стала победителем специального конкурса Фонда президентских грантов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщает ВОИ.

Создано 26 пунктов проката ТСР в городских и районных отделениях общества. ТСР-мобиль перевозит средства реабилитации и доставляет их заказчику на дом, в том числе, в отдаленные территории области.

"Служба оказывает услуги по временному безвозмездному обеспечению ТСР, специалисты обучают граждан пользованию техническими средствами реабилитации, в том числе на дому. Также ведется прием и консультирование граждан, работа с документами, - пояснил председатель Тюменской областной организации инвалидов Евгений Кравченко. - Так как служба проката мобильная, то осуществляется доставка ТСР на дом получателю социальных услуг, имеющему ограничения в передвижении. Сейчас, в период распространения коронавирусной инфекции и в связи с ограничениями, услуга, безусловно, актуальна, социально значима и, возможно, для многих жизненно необходима".

Получить техническое средство в безвозмездное временное пользование можно на основании рекомендаций лечащего врача и индивидуальной программы реабилитации. Так, можно взять в прокат инвалидные коляски, трости, костыли, ходунки, роллаторы, кровати разных модификаций. ⠀

Посмотреть перечень необходимых ТСР и сделать заказ можно через онлайн-сервис проката на сайте ВОИ либо в Едином диспетчерском центре по телефонам: 8(958)255 9186, 8(958)2559197, 8(3452)56-89-40 (доб. 1).

Проект "Мобильная служба проката технических средств реабилитации" будет реализован до конца 2021 года.