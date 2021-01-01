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Тюменцы могут претендовать на получение муниципального гранта

Общество, 15:53 12 января 2021

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Прием заявок на получение муниципального гранта стартует в департаменте экономики и стратегического развития Тюмени 14 января, сообщает городская администрация.

Претендовать на получение гранта могут организации, работающие с детьми и молодежью. Сюда входят патриотическое и духовно-нравственное воспитание, привлечение к занятию спортом, организация занятости, проведение культурно-развлекательных акций.

Также грантополучателями могут стать компании, создающие условия для массового отдыха горожан, занимающиеся благоустройством и озеленением города. Средства предоставляются и организациям, ведущим работу по защите прав и законных интересов ветеранов и инвалидов, а также НКО.

Подать документы на получение гранта необходимо до 12 февраля по адресу: ул. Первомайская, 20 (каб. 304). Подробная информация представлена на сайте.

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# гранты , НКО

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