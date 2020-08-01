Тюменская организация "Тепло души - детям-сиротам" стала межрегиональной

| Фото: ТРОО "Тепло души детям-сиротам" (архив) | Фото: ТРОО "Тепло души детям-сиротам" (архив)

Межрегиональный статус получила общественная организация "Тепло души - детям-сиротам". Это не только позволит неравнодушным тюменцам транслировать свой опыт в Свердловскую и Курганскую области, но и перенимать лучшие практики из этих субъектов, сообщает департамент соцразвития Тюменской области.

Реализация проектов "Видеомастера" и "Автомастера" пройдут в Курганской области до конца 2020 года. Инициативу "Видеомастера" будут воплощать блогеры в возрасте 10-14 лет. Они создадут и опубликуют в социальных сетях контент, направленный на формирование идей волонтерства и благотворительности, достижения побед и успехов в учебе, спорте.

Проект "Автомастера" - это серия образовательных занятий, нацеленных на детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые поспособствуют появлению среди них интереса к профессиям, связанным с автомобилями, изучением основ автодела, электрооборудования и электрооснащения транспортных средств.

Оба проекта поддержаны Фондом президентских грантов, показали себя успешными и поэтому будут транслироваться в Тюменскую и Свердловскую области. В свою очередь, в Курганской и Свердловской областях будет запущен проект по социализации и адаптации детей через освоение профессии гончара и керамиста, успешно реализуемый в тюменском регионе.

В ближайшее время состоится стратегическая встреча представителей субъектов, которая позволит определить актуальные задачи и векторы развития совместных проектов, добавили в региональном департаменте соцразвития.