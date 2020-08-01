Тюменские семьи учатся уходу за пожилыми родственниками благодаря проекту "Родные люди"

| Фото: АНО «Центр «Третий возраст» во ВКонтакте | Фото: АНО «Центр «Третий возраст» во ВКонтакте

Более 500 семей Тюменской области за семь месяцев получили консультации по уходу за пожилыми родственниками с ограниченными возможностями благодаря социальному проекту "Родные люди". Его оператором выступает Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст".

Как сообщают в организации, проблема ухода и реабилитации за пожилыми людьми, страдающими от инвалидности и болезней, очень актуальна. Это и послужило причиной формирования в Тюмени инфраструктуры, позволяющей обеспечить поддержку семейного ухода за теми гражданами, которые уже не способны к самообслуживанию.

Сотрудники центра создали материально-техническую базу для консультирования. Получить такую консультацию можно не только по телефону, но и на дому: специалисты за время проекта посетили более 130 семей, в которых находятся тяжелобольные люди. Во время выездных консультаций для родственников проводят практическое обучение навыкам специализированного ухода. Благодаря этому семьи находят пути решения проблем, а нуждающиеся в особой поддержке находятся в комфортных условиях. Эксперты уверены, что именно домашняя обстановка и помощь близких способствуют скорейшей реабилитации и увеличению продолжительности жизни пожилых людей. А для этого родственникам необходимо получить определенные знания и навыки по уходу и психологическую поддержку.

В дальнейшем специалисты центра социальных технологий "Третий возраст" продолжат консультировать тюменцев по вопросам родственного ухода по телефону либо лично. Узнать подробности работы центра, уточнить даты проведения ближайших встреч и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-93-77 или обратившись по адресу: ул. Карла Марка, 123/1, каб. 20. Больше информации - на сайте.