От тюменцев ждут заявок на Всероссийскую общественную этнокультурную премию

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Подать заявку на соискание Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации" приглашают жителей Тюменской области активисты общественной организации "Ассамблея народов России".

На звание могут претендовать лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих коллективов из любого уголка Российской Федерации.

Заявки будут рассматриваться в семи номинациях: "За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия", "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики", "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений", "За лучшие практики домов дружбы, домов национальностей, домов и центров народного творчества", "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)" и "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

До 15 сентября соискатели к организации, выдвигающие кандидата, предоставляют в оргкомитет пакет материалов. До 30 сентября конкурсная комиссия выберет по три лауреата в каждой номинации. Церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.

Подробная информация - на сайте.