Рекрутинговое агентство из Индии изучает возможности Тюменского медуниверситета

Общество, 17:16 13 января 2026

Представители индийского рекрутингового агентства из Индии знакомятся с условиями обучения и проживания в Тюменском медуниверситете. Они посещают общежития, учебные корпуса, симуляционный центр, университетскую многопрофильную клинику, сообщает вуз.

"Наши абитуриенты едут в Россию по нескольким причинам. Те, кто уже получил диплом в вашей стране, дают высокую оценку качеству преподавания и отмечают, что здесь хорошо относятся к иностранным студентам. Да, климат в Сибири для нас непривычен, но к нему привыкаешь", - рассказал представитель рекрутингового агентства Кумар Шивам.

Для иностранных граждан, которые планируют поступление в Тюменский медуниверситет в этом году, есть хорошие новости. Вуз обновил правила приема.

"Мы продлили сроки проведения приемной кампании, это сделано для удобства поступающих. Документы на обучение на англоязычных программах будут приниматься до конца октября, а учебный год начнется 1 ноября", - сообщила начальник управления международных связей ТМУ Александра Шалабодова.

В 2025 – 2026 учебном году в Тюменском медицинском университете получают образование 16 студентов из Индии. Они изучают лечебное дело.

