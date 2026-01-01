Спектакль "Аэлита. Голос любви" Валерия Серебренникова возвращается на сцену в Тюмени

фото Валерия Серебренникова (архив) фото Валерия Серебренникова (архив)

Музыкальный спектакль "Аэлита. Голос любви", написанный композитором Валерием Серебренниковым по фантастическому произведению Алексея Толстого "Аэлита", тюменцы снова увидят 27 февраля в ДК "Нефтяник".

Спектакль, премьера которого состоялась в ноябре 2025 года, получил многочисленные положительные отзывы зрителей, сообщают создатели мюзикла.

"С первых минут и до финального поклона артистов мы прожили эту историю с полным погружением, с мурашками, а где-то и со слезами на глазах! – написали они. - Спасибо за воплощение крутого замысла! За идею, сюжет, смысл, музыку, интеллигентность, вкус, тонкость, душевность!"

"В спектакле играют старшие школьники и студенты тюменских вузов. Помогает им танцевальная студия "Снег", под руководством Ереминой", - рассказал Валерий Серебренников.

Это уже третий спектакль, поставленный этим коллективом. Предыдущие спектакли "Летчик для особых поручений", по В. Крапивину, "История любви двух юных сердец, по Г-Х. Андерсену" также прошли с большим успехом.

Билеты для школьников доступны по Пушкинской карте.