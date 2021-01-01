Спортивные НКО могут получить гранты от благотворительного фонда Потанина

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

30 млн рублей составит грантовый фонд конкурса "Спорт для всех", который объявил благотворительный фонд Владимира Потанина.

Средства направят на поддержку любительских спортивных инициатив, которые способствуют вовлечению граждан в решение социальных задач. Грантовый фонд конкурса составляет 30 миллионов рублей.

К участию приглашают некоммерческие организации, которые реализуют проекты в сферах спорта и физической культуры (за исключением профессионального спорта), охраны и профилактики здоровья, образования, культуры, социальной поддержки и защиты граждан, охраны окружающей среды, благотворительности. Максимальный размер гранта – 1,5 млн рублей.

Заявки принимают до 28 февраля 2021 года. Количество проектов от одной организации не ограничено при условии, что каждую заявку представляет отдельный заявитель. Каждый заявитель/руководитель проекта может представить на конкурс не более одной заявки. Число победителей из одной организации не квотируется. С полными требованиями можно ознакомиться на странице конкурса.