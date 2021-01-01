Тюменская "Богадельня" получила награды от фонда доктора Лизы и Российского Красного Креста

| Фото: дом милосердия "Богадельня" | Фото: дом милосердия "Богадельня"

Медаль Российского Красного Креста "Даша Севастопольская" получила руководитель тюменского дома милосердия "Богадельня" Галина Паршуткина.

Эту главную награду фонда имени одной из первых сестер милосердия, героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853—1856 годов тюменке присудили на церемонии награждения всероссийской премии #всегдачеловек в декабре 2020 года, однако присутствовать в Москве в тот момент она не смогла, и нагрудный знак добрался до обладательницы только в январе.

Кроме того, Тюменскую областную общественную организацию "Будущее начинается сейчас", подразделением которого и является "Богадельня", отметила и международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь доктора Лизы" - они стали лауреатом всероссийской премии #всегдачеловек в номинации "Помощь бездомным".

Директор департамента по работе со СМИ Российского Красного Креста Валентина Перехватова во время церемонии отметила, что дарить их главную медаль - большая честь. От лица председателя РКК Раисы Лукутцовой она передала наилучшие пожелания Галине Паршуткиной и большую благодарность за многолетнее сотрудничество, взаимодействие и помощь. "Мы готовы всегда помогать и надеемся, что это сотрудничество будет длиться еще долго", - подчеркнула Валентина Перехватова.

Руководитель "Богадельни" пояснила, что весной 2020 года, когда тюменская организация стала участником проекта #всегдачеловек, она посещала Новосибирск, где вместе с коллегами делилась опытом работы дома милосердия.

"Принцип проекта: неважно, в какой жизненной ситуации можно оказаться, важно оставаться человеком, уметь просить о помощи и оказывать ее другим. Мы благодарим фонд "Справедливая помощь доктора Лизы" за высокую оценку, данную работе нашей организации", - отметила Галина Паршуткина.

Напомним, "Богадельня" - это медицинская часть и благотворительная столовая для бездомных и малоимущих людей, работает в Тюмени с 2007 года. Сегодня это - одно их немногих в стране медицинских учреждений для бездомных, у которого есть соответствующая лицензия. Здесь также работает выездная столовая, которая каждый день бесплатно кормит нуждающихся. Это негосударственная организация и большей частью она существует за счет средств благотворителей. Как помочь постояльцам "Богадельни", можно узнать на их сайте.

Дарья Казакова