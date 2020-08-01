В Тюменскую область придет проект "Папы против травли"

| Фото: Центр семейных и молодежных инициатив "База Героев" во ВКонтакте | Фото: Центр семейных и молодежных инициатив "База Героев" во ВКонтакте

Краснодарский социальный проект "Папы против травли" придет в Тюменскую область. Известный общественник, лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что планирует пройти обучение, чтобы развивать в нашем регионе антибуллинговые мероприятия.

"Папы против травли" - это система подготовки антибуллинговых тренеров и проведения тренингов против травли в школах России. Ее разработали в Школе безопасности Сергея Киселева при поддержке Союза отцов. По словам основателя школы, проект направлен на повышение социального статуса отца в России, увеличение роли отца в семье и обществе, возвращение модели "отец – это безопасность", формирование системы практической конфликтологии в учебной и бытовой среде.⠀

"В России каждый третий ребенок в возрасте от семи до 11 лет и каждый третий ребенок с 12 до 18 лет испытывали на себе травлю в Интернете, классе или дворе. Буллинг – это патология, сигнал о том, что дети не смогли справиться с вызовами взросления. При буллинге единственный верный путь – вмешательство взрослых! И мы считаем, что это должны быть отцы", - подчеркнул Сергей Киселев. Программа уже внедрена в школах Краснодара и более чем в сотне семей от Москвы до Южно-Сахалинска.⠀

Максим Шереметьев уверен, что эта проблематика очень актуальна для всех регионов и возрастов, и в школе, и в детском саду, и в армии. Поэтому общественник решил пройти обучение и вместе с единомышленниками предпринять что-то, чтобы этой проблемы было как можно меньше в Тюменской области. Он приглашает к сотрудничеству все общественные организации, работающие в данном направлении.

Дарья Казакова