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Роль НКО в цифровой и технологической трансформации общества обсудят в Тюмени

Общество, 17:32 20 августа 2020

Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

На круглый стол о роли некоммерческого сектора в цифровой и технологической трансформации общества приглашают неравнодушных тюменцев участники Альянса СО НКО Тюменской области 21 августа.

Главная цель этой встречи - подготовить предложения к организуемому Агентством стратегических инициатив форуму "Сильные идеи для нового времени", который состоится в сентябре 2020 года в Сочи.

Организаторы планируют рассмотреть влияние технологических инноваций на решение социальных проблем и задач, стоящих перед обществом, провести оценку сценариев развития общественного сектора в условиях цифровой трансформации, а также изучить роль образовательных и просветительских проектов для обеспечения устойчивого развития общества в период технологической революции. В мероприятии планируется участие более 40 лидеров и активистов из НКО региона. Спикерами станут представители общественного сектора Москвы и Тюмени, среди которых идеолог и ведущий просветительского YouTube-канала "Про роботов" Александр Байкин, психолог, эксперт-игротехник Андрей Усачев, директор Тюменского межрегионального центра обучения Екатерина Ильина и другие.

Круглый стол пройдет в онлайн-формате на базе пространства коллективной работы "Точка кипения – Тюмень" с использованием Zoom. Старт работы ̶ 21 августа в 15 часов. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке или прислать заявку на электронную почту проекта: politreyd@bk.ru. Все вопросы можно уточнить по телефону: 38-18-14, сообщают в Альянсе СО НКО.

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# круглый стол , социально ориентированные некоммерческие организации , Точка кипения

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