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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ОП РФ запустила опрос об изменениях в работе НКО в период пандемии

Общество, 18:30 21 августа 2020

www.oprf.ru

Онлайн-опрос "НКО в цифровом пространстве. Уроки пандемии и точки роста" запустили в Общественной палате РФ.

Сотрудникам НКО регионов России предлагается проанализировать изменения, произошедшие в работе некоммерческих организаций в период пандемии коронавирусной инфекции. Среди вопросов - как общественники в период ограничений работали в новом цифровом формате, с какими сложностями столкнулись и как их преодолели, а также что необходимо, чтобы НКО успешно освоили цифровую культуру и совершили успешный переход к "цифре".

Ответы представителей гражданского общества будут использованы в обобщенном виде при разработке предложений Общественной палаты РФ по развитию цифровизации некоммерческого сектора.

Пройти опрос можно по ссылке.

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# коронавирус , Общественная палата РФ , опрос , социально ориентированные некоммерческие организации , цифровизация

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