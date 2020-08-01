ОП РФ запустила опрос об изменениях в работе НКО в период пандемии

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Онлайн-опрос "НКО в цифровом пространстве. Уроки пандемии и точки роста" запустили в Общественной палате РФ.

Сотрудникам НКО регионов России предлагается проанализировать изменения, произошедшие в работе некоммерческих организаций в период пандемии коронавирусной инфекции. Среди вопросов - как общественники в период ограничений работали в новом цифровом формате, с какими сложностями столкнулись и как их преодолели, а также что необходимо, чтобы НКО успешно освоили цифровую культуру и совершили успешный переход к "цифре".

Ответы представителей гражданского общества будут использованы в обобщенном виде при разработке предложений Общественной палаты РФ по развитию цифровизации некоммерческого сектора.

Пройти опрос можно по ссылке.