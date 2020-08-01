Тюменские социальные проекты будет тиражировать всероссийский Союз отцов

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Проекты тюменского Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" и Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" предложат для тиражирования всероссийской общественной организации "Союз отцов". Об этом рассказал директор центра "Достойный выбор" Максим Шереметьев, который не так давно возглавил региональное отделение "Союза отцов".

Он поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" впечатлениями от поездки на всероссийский форум "Пример для подражания", который проходил в Москве на площадке АСИ "Точка кипения". Лидеры отцовских сообществ из 57 регионов России смогли встретиться с представителями власти и бизнеса. На мероприятии были подняты такие важные вопросы, как тенденции развития восприятия роли отца в обществе, защита прав детей через права отцов; были презентованы лучшие практики отцовских сообществ по мнению общественных деятелей регионального и федерального уровней. Эти проекты направлены на образование и воспитание детей, культуру речи родителей, спортивные проекты для сложных подростков и детей-сирот, решение проблематики буллинга среди школьников и многое другое.

Максим Шереметьев пояснил, что Союз отцов - это официальная организация, которая работает в направлении укрепления семейных ценностей, ее сверхзадача - популяризация ответственного отцовства.

"Ряд наших программ и проектов будут предложены Союзу отцов для всероссийского масштабирования, поддержка и понимание в этом вопросе есть. Полезно было поехать и познакомиться со всеми представителями организации. Кроме того, нас пригласили в Казань, планируем перенять их очень интересные отцовские практики. В конце августа я лечу в Хабаровск, где встречусь с представителями отцовского движения, чтобы также поделиться опытом", - сообщил общественник.

Отметим, что присутствовавший на форуме генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров прокомментировал результаты опроса об инициативах, укрепляющих семью, осознанном родительстве и эволюции отношений между отцами и детьми, проведенного в июне 2020 года.

"Восприятие отцовства в нашем обществе меняется: 62 процента россиян говорят, что отцы стали больше интересоваться жизнью детей. Ответственный отец сегодня – это не только тот, кто материально обеспечивает ребенка, но и занимается его развитием, обучает прикладным навыкам, учит находить решения в трудных ситуациях, заботится о его физическом развитии", – подытожил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Дарья Казакова