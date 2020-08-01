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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский общественник рассказал, как коронавирус повлиял на работу НКО

Общество, 14:37 19 августа 2020

из личного архива Максима Шереметьева | Фото: из личного архива Максима Шереметьева

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О том, как изменилась работа НКО с распространением коронавирусной инфекции, рассказал лидер программы патриотического воспитания "Достойный выбор", известный тюменский общественник Максим Шереметьев.

Он пояснил, что теперь, планируя какой-то проект, гражданские активисты продумывают план "Б", чтобы любая их идея могла воплотиться в жизнь в онлайн-формате, а не отменяться.

"Мир уже не будет таким, каким был еще в начале года. Люди однозначно засиделись, им всем не хватает общения, активностей. Наша основная сила - это офлайн-мероприятия, мы никогда от них не откажемся, но определенные корректировки, конечно, придется вносить", - сообщил Максим Шереметьев.

По его мнению, самоизоляция обнажила ряд проблем. Например такую, что взрослые не умеют находиться с детьми в замкнутом пространстве продолжительное время, и это провоцирует агрессию. Над решением в том числе и этого вопроса общественник намерен работать вместе с единомышленниками.

Дарья Казакова

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# коронавирус , Максим Шереметьев , режим самоизоляции , социально ориентированные некоммерческие организации

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