Стартовал набор волонтеров на кинофестиваль "Ноль Плюс" в Тюмени
Набор добровольцев на Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" объявило общественное движение "Волонтеры культуры" Тюменской области. Мероприятие пройдет в Тюмени 21-27 сентября, обучение стартует в августе.
Необходимы переводчики, атташе российских и иностранных гостей, модераторы кинопоказов, секретари жюри, продавцы, помощники кураторов, администраторы службы переводчиков и атташе, администраторы площадок, видеотехники.
Подробное описание направлений здесь.
Волонтеры получат опыт организации международных проектов, возможность познакомиться с интересными людьми из киноиндустрии, запись в волонтерской книжке и другие бонусы. Их обеспечат питанием и имиджевой продукцией фестиваля.
Подать заявку можно здесь.