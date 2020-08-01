Стартовал набор волонтеров на кинофестиваль "Ноль Плюс" в Тюмени

| Фото: "Волонтеры культуры" Тюменской области во ВКонтакте | Фото: "Волонтеры культуры" Тюменской области во ВКонтакте

Набор добровольцев на Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" объявило общественное движение "Волонтеры культуры" Тюменской области. Мероприятие пройдет в Тюмени 21-27 сентября, обучение стартует в августе.

Необходимы переводчики, атташе российских и иностранных гостей, модераторы кинопоказов, секретари жюри, продавцы, помощники кураторов, администраторы службы переводчиков и атташе, администраторы площадок, видеотехники.

Подробное описание направлений здесь.

Волонтеры получат опыт организации международных проектов, возможность познакомиться с интересными людьми из киноиндустрии, запись в волонтерской книжке и другие бонусы. Их обеспечат питанием и имиджевой продукцией фестиваля.

Подать заявку можно здесь.