Общественники предложили скорректировать поправки в ПДД для гироскутеров, моноколес и самокатов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Доработать предложенные Минтрансом России поправки к Правилам дорожного движения предложили эксперты Общественной палаты России по итогам круглого стола, посвященного средствам индивидуальной мобильности.

Напомним, в министерстве предлагают закрепить в ПДД новый термин "средство индивидуальной мобильности" (СИМ) — это роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные средства, которые могут передвигаться с серьезной скоростью и представлять опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. По мнению общественников, существующая редакция правил не позволяет ГИБДД в полной мере заниматься безопасностью дорожного движения.

Как измерять скорость передвижения на СИМ? Почему передвижение на моноколесе, которое может развивать огромную скорость, запрещается на дорогах, но разрешается на тротуаре? Как выписывать штрафы участникам дорожного движения за передвижение в нетрезвом состоянии? Эти и другие вопросы должны быть проработаны в поправках к ПДД, уверены в ОП РФ.

Председатель Союза пешеходов России Владимир Соколов обратил внимание, что, исходя из предложений Минтранса, все средства индивидуальной мобильности автоматически попадают в одну группу устройств для передвижения, а ведь они имеют принципиальные различия по весу, мощности, максимальной скорости и так далее. Особую озабоченность эксперта вызывают следующие моменты: разрешение ездить по обочине и краю проезжей части детям старше 14 лет, невозможность оборудовать средства индивидуальной мобильности приборами для определения скорости, возможные конфликты в жилой зоне, где, согласно предлагаемым поправкам, пешеход, с одной стороны, не должен создавать помех СИМ, с другой — имеет преимущество.

"Мы понимаем, что эти средства передвижения имеют право на существование, они востребованы для досуга, путешествий, спорта, но нужно начинать с дорожной инфраструктуры. Во многих странах определены велодорожки для передвижения таких средств, давайте и мы отделим их от проезжей части, сделаем немного пошире, инвестируем в них в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Что касается проекта Минтранса, мы считаем, что он не выполняет цели обеспечения безопасности окружающих участников дорожного движения и самих лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности. Проект надо отклонить и поручить его разработку МВД России, которое отвечает за безопасность дорожного движения", - заявил Владимир Соколов.

Руководитель Санкт-Петербургского отделения Союза пешеходов Алексей Цивилев тоже не согласен с тем, что детям с 14 лет можно разрешить передвигаться на СИМ по краю проезжей части. "Это совсем ребенок. Логично эту категорию выпускать с 16 лет — они должны понимать, что у них есть и ответственность, а нижний предел привлечения к административной ответственности именно с 16 лет", - отметил он.

Алексей Цивилев также настаивает на том, что российские дороги не готовы к тому, чтобы по ним передвигались на средствах индивидуальной мобильности. "В Европе и США делают более низкий скоростной режим в центре города, где большое количество пешеходов, велосипедов и других средств, поэтому туда и можно запускать эти СИМ. Нам необходимо, в первую очередь, подготовить города, пока они у нас не готовы", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он считает, что необходимо запретить использовать средства индивидуальной мобильности вне городов, где скоростной режим выше 60 км/ч, а также обязать участников дорожного движения на СИМ к использованию светоотражающих жилетов.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что на управляющих средствами индивидуальной мобильности с электродвигателем мощностью более 250 Вт надо распространить все права и обязанности, предусмотренные для водителей мопедов.

"Наша базовая проблема на дороге - неравномерность ответственности разных участников дорожного движения за одни и те же составы правонарушения. Велосипедисты и пешеходы в настоящее время являются привилегированными участниками дорожного движения, к ним хотят добавить еще одну группу. И это путь неправильный. Конечно, водитель управляет транспортным средством повышенной опасности, но все остальные точно также должны нести ответственность", — цитируют его в пресс-службе ОП РФ.