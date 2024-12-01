Десант Дедов Морозов поздравил маленьких пациентов ОКБ № 2 с Новым годом

Подарки в виде наборов для творчества получили маленькие пациенты детского отделения ОКБ № 2 от Морозов-альпинистов. Аттестованные сотрудники Тюменского регионального отделения Российского студенческого корпуса спасателей со специальным снаряжением спустились к детям с крыши здания, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом.

"В рамках проекта "Я спасатель" мы в третий раз проводим акцию "Десант Дедов Морозов", чтобы поздравить детей, которые новогодние дни вынуждены провести в больнице. Каждый год мы пытаемся придумать что-то новое. Например, в этот раз привлекли специализированную технику. Всего в рамках мероприятия в этом году подарки получили около 150 ребят", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Тюменского регионального отделения Российского студенческого корпуса спасателей Максим Бойко.

Отметим, перед спуском спасатели прошли альпинистскую подготовку, получили допуск к работе на высоте. Чтобы понимать, какие нюансы их могут ждать при спуске, заранее организовали занятия непосредственно на здании детского отделения.

Новогоднее настроение детям в этот день также дарили артисты оркестра ГУ МЧС России по Тюменской области и большая ростовая кукла.

Юлия Божок