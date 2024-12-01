Тюмень может попасть в топ-10 конкурса "Город России"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Голосование всероссийского конкурса "Город России. Национальный выбор-2024" подходит к концу. Тюмень набрала около 30 тыс. голосов и находится на 11 месте среди 87 мегаполисов.

Если поддержать областную столицу в канун Нового года, он еще может войти в первую десятку. Голосование проводится на сайте город-россии.рф. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Итоги 2024 года подведут 31 декабря в 12 часов по московскому времени, пишет Вслух.ру.

Сейчас Тюмень лидирует в голосовании среди столиц Уральского федерального округа. По итогам 2023 года в общем рейтинге наш город занял 14 место.