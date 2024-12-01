В Тюмени займутся сохранением дома купца Андреева

В Тюмени пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия "Дом П.А. Андреева" (ул. Герцена, 76). Проектная документация уже согласована, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Дом возведен в конце XIX века по заказу тюменского купца первой гильдии, владельца суконной фабрики Прохора Алексеевича Андреева. Жил в нем со своей семьей. На первом этаже была лавка. В годы Первой мировой войны — Андреевское отделение Тюменского госпиталя для раненых воинов. В советские годы — управление профтехобразования.

Находится в муниципальной собственности, сейчас здание занимает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Источник финансирования работ — бюджетные средства.