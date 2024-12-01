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Известный хирург-онколог приехал работать в Тюменскую область

Общество, 11:48 29 декабря 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Хирург-онколог Денис Чайченко возглавил хирургическое отделение Областной больницы № 20 в Увате. Доктор специализируется на лечении различных видов рака.

Денис Чайченко получил образование и начал профессиональный путь в Челябинской области. Работал в Центре хирургии печени и поджелудочной железы, затем в областном онкологическом диспансере. Последние семь лет возглавлял онкологическое отделение в Новом Уренгое. Доктор известен своими успешными операциями, сложными случаями, казавшимися безнадежными для многих.

Также Денис Чайченко имеет богатый опыт пластических операций — абдоминопластики, блеферопластики, восстановления молочных желез после мастэктомии, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

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