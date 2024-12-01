В Тюменской области продолжится рост конкуренции за рабочую силу

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост конкуренции за рабочую силу отмечен по итогам текущего года, тенденция останется в силе в 2025 г. Это связано с дефицитом кадров. В регионе активизируют работу по повышению производительности труда.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на расширенном заседании регионального правительства.

"Общее количество занятых в экономике растет. По итогам 2024 года среднегодовая численность в области составит 753 тысячи человек, увеличение — на 26 тысяч человек. В 2025 году рост занятых в экономике продолжится. Программу повышения производительности труда будем реализовывать в рамках нового национального проекта "Эффективная конкурентная экономика" и проекта "Эффективный регион",- пояснил он.

Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Уровень безработицы в Тюменской области находится на рекордно низких показателях – 0,23 % от общей численности рабочей силы.

По мнению Андрея Пантелеева, в прогнозе рынок труда будет определяться общей ситуацией в экономике и зависит от гибкости рынка, адаптивности предприятий. В Тюменской области намерены сосредоточиться на таких мерах поддержки занятости населения, как переобучение, стимулирование найма, подготовка кадров под новые требования экономики.

В связи с повышенной конкуренцией за рабочую силу отмечается рост зарплат. Среднемесячная зарплата в 2024 г. выросла в номинальном выражении на 16 %, в реальном - на 8,6 % и составила 83 тыс. рублей. Рост зарплат сохранится и в 2025 г. и составит примерно 9,3 %.

Анжела Лебедева