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Новогодний песенный флешмоб ждет тюменцев на ж/д вокзале и в Рощино

Общество, 12:01 29 декабря 2024

Акция "Поющий автобус" пройдет в Тюмени 30 декабря. На железнодорожном вокзале и в аэропорту Рощино состоится новогодний песенный флешмоб.

Дед Мороз, Снегурочка и народный коллектив любительского художественного творчества "Элегия" будут встречать прибывших пассажиров в аэропорту, а затем отправятся в путь на маршруте № 10, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом и порадовать пассажиров викториной и любимыми песнями.

Финалом станет совместное исполнение известной песни "В лесу родилась елочка", сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

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# Новый год , Рощино

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