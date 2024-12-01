Новогодний песенный флешмоб ждет тюменцев на ж/д вокзале и в Рощино

Акция "Поющий автобус" пройдет в Тюмени 30 декабря. На железнодорожном вокзале и в аэропорту Рощино состоится новогодний песенный флешмоб.

Дед Мороз, Снегурочка и народный коллектив любительского художественного творчества "Элегия" будут встречать прибывших пассажиров в аэропорту, а затем отправятся в путь на маршруте № 10, чтобы поздравить всех с наступающим Новым годом и порадовать пассажиров викториной и любимыми песнями.

Финалом станет совместное исполнение известной песни "В лесу родилась елочка", сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.