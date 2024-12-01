Как правильно загадать желание в Новый год, объяснил тюменцам астролог

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

О значении ритуала с шампанским и сжиганием бумажки с желанием в новогоднюю ночь рассказал таролог и астролог по бизнесу и отношениям Борис Зак. По его словам, это ритуал активации разных стихий, которые помогают загаданному исполниться.

Желание должно быть конкретным, измеримым, ограниченным по срокам, реалистичным и значимым для человека. Так, например, "хочу миллион долларов" нереалистично и абстрактно. А вот "хочу получать зарплату на 30% больше начиная с февраля 2025 года" — это вполне реалистичный и достижимый запрос, считает астролог.

После того, как желание формулировано, его нужно записать на бумаге, а затем произвести его вслух хотя бы шепотом — так активируется стихия воздуха. Поджечь бумажку — так активируется стихия огня. Кинуть бумагу в бокал с шампанским и выпить — так активируется стихия воды До этого в бокал стоит кинуть маленькую щепотку соли — так активируется стихия земли, пишет Мегатюмень.