Пенсионеры Ишима бесплатно займутся верховой ездой

| Фото: из личного архива Евгении Пшеничниковой | Фото: из личного архива Евгении Пшеничниковой

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120 человек примут участие в проекте ишимского конного клуба "Кентавр" "Самый лучший возраст". Сумма поддержки фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2021 года составила 2 млн 340 тыс. рублей. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель клуба Евгения Пшеничникова.

По ее словам, программа рассчитана на неработающих пенсионеров 55-57 лет. Идея проекта родилась неслучайно. С 2007 года конный клуб сотрудничает с центром соцобслуживания населения "Забота". Возрастные посетители центра неоднократно приходили в гости к лошадям и другой живности в мини-зоопарк конного клуба. Специалисты "Кентавра" проводили для пожилых людей интерактивы, квесты, катали на лошадях.

"Видя востребованность занятий и очевидную пользу от них, решили делать программу. Первый проект не получил поддержку, но мы доработали его и сейчас очень рады, что ишимские жители золотого возраста смогут бесплатно в нем поучаствовать", - подчеркнула Евгения Пшеничникова.

Проект масштабный, он предусматривает занятия верховой ездой, игровые программы, психологические тренинги, правовую школу, класс компьютерной грамотности и даже театротерапию. Для нее в Москве заказаны авторские планшетные куклы, ставить с ними представления возрастным участникам будет легко и удобно.

Специально для пенсионеров подобраны и лошади, прошедшие подготовку: тренировочная Кука и специально приобретенная для работы с инвалидами и пожилыми людьми Победа. Участников проекта обеспечат формой для занятий, в том числе касками и крагами.

Организаторы рассказали, что информация о наборе пенсионеров в проект была выставлена 16 января, а в клуб уже поступило 30 заявок.

В проекте задействованы более восьми специалистов, наставниками станут юные воспитанники клуба, это обеспечит связь поколений и взаимополезное общение. Также для участников проекта проведут школу серебряного волонтерства.

Напомним, по итогам первого в 2021 году грантового конкурса 30 НКО Тюменской области получили средства на реализацию проектов. В том числе семь проектов некоммерческих организаций Ишима выиграли гранты на общую сумму более 8 млн 800 тыс. рублей.

Инна Кондрашкина