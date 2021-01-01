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Фонд президентских грантов будет софинансировать поддержку НКО в регионах

Общество, 15:04 18 января 2021

Фонд президентских грантов во ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов во ВКонтакте

Запросить в 2021 году софинансирование для поддержки НКО могут главы регионов до 15 февраля у Фонда президентских грантов.

Как пояснили в фонде, запрашиваемая сумма не должна превышать размер собственного финансирования регионального конкурса. Москва и Санкт-Петербург могут запрашивать не более 50% такой суммы. Максимальный размер гранта на один субъект РФ – 150 млн рублей.

Фонд также будет мониторить проведение конкурсов в регионах и оказывать необходимое содействие их организаторам, в том числе бесплатно предоставлять возможности своих информационных систем. Распределение грантов между территориями проведут не позднее 12 марта 2021 года.

Подробнее об условиях и механизмах софинансирования можно узнать на сайте фонда в разделе "Регионам".

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# софинансирование , социально ориентированные некоммерческие организации , фонд президентских грантов

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