Пожилым тюменцам бесплатно устанавливают пожарные извещатели

| Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд "Старшее поколение" ВКонтакте

В домах более чем 20 граждан пожилого возраста в Тюмени установили пожарные извещатели волонтеры социального проекта #BEZпожара за первую половину января.

Инициативу реализуют благотворительный фонд "Старшее поколение" и региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Как отмечают организаторы, установка извещателя - один из самых действенных способов снизить опасность неконтролируемого распространения огня. В случае задымления он предупреждает об опасности громким звуковым сигналом. Устройство реагирует на дым на начальной стадии возгорания, когда потушить огонь еще можно подручными средствами.

Координатор проекта Сергей Павлов пояснил, что установка датчиков идет безвозмездно не только в домах пожилых людей, но и граждан с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, волонтеры #BEZпожара проводят активную профилактическую работу, в том числе и через социальные сети, а также рассказывают о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Во время рейдов волонтеры объясняют и наглядно демонстрируют принцип действия датчиков, напоминают о правилах пожарной безопасности, мерах предосторожности с помощью памяток. Памятки разработаны совместно с экспертами департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени и специально адаптированы для пожилых граждан.

Одна из бабушек, которой установили датчик, Вера Анатольевна, призналась, что часто забывает выключить газовую плиту или утюг, поэтому такой электронный помощник - просто находка для каждого пенсионера. "Прежде я не задавалась этим вопросом, но мой социальный работник рассказала о такой программе безопасности. Я оставила заявку, и уже 13 января мне его установили", ― поделилась она.

Оставить заявку на бесплатную установку пожарного извещателя, а также сообщить о жителях города, которым необходим данный прибор, можно по телефонам: 510-590, 510-589 (департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени), 30-39-59 (фонд "Старшее поколение").

Тюменцы, коллективы предприятий и организаций, желающие поддержать добрый проект и присоединиться к его участию, могут сделать это, передав автономные дымовые пожарные извещатели через пункт приема по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1 (кабинет №4, отдел по связям с общественностью, с понедельника по пятницу с 8 часов до 16 часов 30 минут).

Кроме того, можно перевести средства на благотворительный счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". Реквизиты: р/сч. 40703810767100036764 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Тюмень, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651, ИНН: 7204195128 (назначение платежа: благотворительное пожертвование на реализацию проекта Социальный PROект "#bezПожара", в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение").

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" регионального проекта "Старшее поколение" и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества жизни.