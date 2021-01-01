Жители муниципалитетов Тюменской области смогут войти в региональную баскетбольную лигу "Врата Сибири"

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Провести серию турниров в муниципалитетах Тюменской области и создать региональную баскетбольную лигу намерены активисты спортивно-патриотического клуба "Движение". Их проект "Баскетбольная лига "Врата Сибири" стал победителем первого конкурса 2021 года от Фонда президентских грантов и получил поддержку более чем в 990 тыс. рублей.

Цель инициативы - создание условий для развития массового баскетбола среди мужчин, проживающих в муниципальных районах Тюменской области, которые окончили спортивную школу, но не вошли в состав профессиональных команд.

В мероприятиях примут участие 2 тыс. 350 баскетболистов из десяти муниципалитетов, из них 350 сразятся в серии региональных турниров и получат массовые спортивные разряды. 50 лучших баскетболистов будут зачислены в региональную баскетбольную лигу, 1 тыс. человек посетят турниры в качестве зрителей, 150 волонтеров привлекут к проведению муниципальных и региональных турниров, а количество регулярно занимающихся баскетболом на этих территориях увеличится с 2 тыс. (37%) до 2 тыс. 350 человек (42%).

Авторы проекта отмечают, что в регионе отсутствует система развития массового баскетбола для лиц старше 18 лет, из-за этого пропадает смысл и мотивация заниматься им в детско-юношеском возрасте. Они намерены исправить такую ситуацию.

По данным ежегодного анкетирования организаций, уполномоченных за развитие массового спорта в муниципальных районах Тюменской области, после окончания спортивной школы женщины меняют специализацию своего вида спорта, отдавая предпочтение фитнесу, оздоровительной аэробике, стретчингу и так далее. Среди мужчин же совершенно другая картина - они не готовы менять свой вид спорта, и хотели бы заниматься им на любительском уровне. Данные анкетирования за 2019 год, которое охватило почти 5,5 тыс. человек, говорят о том, что из всех мужчин в возрасте 18-30 лет, занимающихся спортом в таких муниципалитетах, как Тобольский, Омутинский, Соркинский, Вагайский, Тюменский, Ишимский, Викуловский, Казанский, Ярковский, Исетский районы, 37% отдают предпочтение баскетболу, 5% из них готовы посещать тренировочные занятия просто из за своего интереса, не преследуя никаких определенных целей, остальные 32% хотят отслеживать свои спортивные результаты, участвовать в соревнованиях муниципального и регионального уровней, повышать свое спортивное мастерство.

"В Тюменской области не проводятся соревнования по баскетболу регионального уровня, что влияет и на отсутствие муниципальных турниров, так как каждый муниципальный район составляет свои планы спортивно-массовых мероприятий на основе областного. Также на сегодняшний день в Тюменской области нет федерации по баскетболу либо организации, которая бы взялась за развитие массового баскетбола среди взрослых и решила бы данную социальную проблему. Отсутствие соревнований ведет к снижению числа регулярно занимающихся, так как основной мотивацией к занятиям спортом, как мы выяснили из данных анкетирования, является возможность участия в соревнованиях, это делает систематические тренировки осознанными и нацеленными на конкретный конечный результат", - сообщили в спортивно-патриотическом клубе "Движение".

Инициатива тюменцев соответствует целям национального проекта "Демография" в разделе "Спорт - норма жизни".

Дарья Казакова