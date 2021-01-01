Лидер Совета отцов призвал тюменцев активно участвовать в благоустройстве города

| Фото: Совет отцов при УПР в Тюменской области | Фото: Совет отцов при УПР в Тюменской области

Принимать активное участие в планировании будущего своего города призвал тюменцев председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области, кандидат педагогических наук Александр Чехонин.

Напомним, на портале "Я решаю!" идет голосование за территории, которые попадут в план благоустройства в 2022 году под эгидой реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщают в администрации Тюмени.

"Часто люди предлагают креативные рабочие вещи, которые в дальнейшем используются для воплощения в жизнь. Помимо предлагаемых вариантов, активные тюменцы могут реализовать и свои идеи. Например, мы сами создали аллею Отцов в жилом комплексе "Плеханово". Приобрели 15 пирамидальных тополей и высадили их совместно с детьми", – поделился Александр Чехонин.

Он подчеркнул: участникам совета важно, чтобы дети видели, как папа сажает деревья не только на своей даче, но и в городском дворе или парке – для всех.

"Отцы берут своих детей на городские субботники. Вместе с волонтерами помогают восстанавливать тюменское деревянное зодчество. На фестивале "Том Сойер Фест" отцы и дети шкурили и красили наличники деревянных домов. Именно такие примеры совместных с родителями дел навсегда остаются в памяти ребенка", - считает педагог.